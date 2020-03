Ракета експлодирала у близини америчке амбасаде у Багдаду (ВИДЕО)

У гранатирању "зелене зоне" Багдада нико није повријеђен, јавила је телевизија Алсумариа.

BREAKING: Sirens go off at #US embassy in Baghdad’s Green Zone after two large explosions heard near heavily-fortified compound ~ acc to eyewitnesses. Reports suggest two rockets targeted embassy. #Iraq pic.twitter.com/WWhTBrZ8QI