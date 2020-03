Торнадо погодио Нешвил (ФОТО/ВИДЕО)

Из полиције је саопштено да је двоје људи погинуло у источном дијелу Нешвила, док је ватрогасна служба морала да реагује на извјештаје о рушењу око 40 објеката у околини града.

Our community has been impacted significantly. There are multiple homes damaged and multiple injuries. We have requested mutual aid from allied agencies. We continue to search for injured. Stay home if you can. Watch for downed power lines. — Mt. Juliet Police (@MtJulietPolice) March 3, 2020

Америчка Национална метеоролошка служба позвала је све становнике Нешвила да се склоне на сигурно.

Confirmed tornado northwest of Downtown Nashville. TAKE COVER NOW IF YOU ARE IN DAVIDSON, WILSON, OR SUMNER COUNTIES! — NWS Nashville (@NWSNashville) March 3, 2020

У граду Маунт Џулијет источно од Нешвила оштећен је велики број кућа и повријеђено је неколико људи.

Најмање два блока стамбених зграда остала су без прозора, јавља Си-Ен-Ен. Комади метала и дрва су разбацани по улицама, а грађани пријављују и нестанке струје.

More devastating sights. This is Fourth Ave N in #Germantown. Windows completely blown out. Water dripping down the side of this building. Video to follow. @WSMV pic.twitter.com/2Jm8oeGxFT — Ryan Breslin (@RyBrez) March 3, 2020

Упозорења за торнадо су сада издата широм сјеверног Тенесија како се торнадо креће тим подручјем.