08/03/2020 | 13:38 ⇒ 13:58 | Извор: sputniknews.com
Лет од 13 сати, 10.000 пријеђених километара (ВИДЕО)
Двије посаде противподморничког авиона дугог домета Ту-142 Сјеверне флоте Русије извеле су летове изнад Сјеверног леденог и Атлантског океана, током кога су авиони пунили гориво у ваздуху из танкера Ил-78 дугог домета Ваздушно-космичких снага Русије.
Лет Ту-142 изнад мора трајао је више од 13 часова. Авиони су прелетјели око 10.000 километара, а ваздушна маршрута је водила изнад неутралних вода Баренцовог, Норвешког, Сјеверног леденог мора и Атлантског океана.
Авиони су такође обезбиједили гориво за ловце МиГ-31 посебног мјешовитог ваздухопловног пука Сјеверне флоте.
Након обављених задатака, пилоти су успјешно приземљили летјелице на један од аеродрома Ваздушно-космичких снага Сјеверне флоте.
Наводи се да су у разлитичим фазама лета руске Ту-142 пратили британски ловци "Тајфун“"