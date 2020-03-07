08/03/2020 | 13:38 ⇒ 13:58 | Извор: sputniknews.com

Лет од 13 сати, 10.000 пријеђених километара (ВИДЕО)

Двије посаде противподморничког авиона дугог домета Ту-142 Сјеверне флоте Русије извеле су летове изнад Сјеверног леденог и Атлантског океана, током кога су авиони пунили гориво у ваздуху из танкера Ил-78 дугог домета Ваздушно-космичких снага Русије.