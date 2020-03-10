Обустављен рад у основним и средњим школама

Министарка просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић донијела је данас наредбу о обавезном обустављању наставе у основним и средњим школама од сутра до 30. марта ради превентивног дјеловања и спречавања ширења вируса корона.

Из ресорног министарства је саопштено да су забрањена и сва окупљања у просторијама основних и средњих школа и установа ученичког стандарда.

- За спровођење ове наредбе одговорни су директори основних и средњих школа и установа ученичког стандарда. Инспекцијски надзор над спровођењем ове наредбе обавља Републичка управа за инспекцијске послове - наводи се у саопштењу.