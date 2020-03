Вирус корона пише историју НБА лиге (ФОТО)

Тада ће се у Сан Франциску састати Голден Стејт Вориорси и Бруклин Нетси.

- Због све веће забринутости због ширења епидемије вируса корона и уз савјете челних људи града, утакмицу против Нетса играћемо без навијача. Онима који су имали улазницу за ову утакмицу вратићемо новац - наводи се у саопштењу Голден Стејта.

Due to escalating concerns about the spread of the coronavirus, and in consultation with the City and County of San Francisco, tomorrow night’s game vs. the Nets at Chase Center will be played without fans. Fans with tickets to this game will receive a refund in the amount paid. pic.twitter.com/DMpO71ocvg