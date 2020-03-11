12/03/2020 | 08:10 | Извор: РТРС
Сунчано и топло, температура до 24 степена
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и веома топло, уз највишу температуру до 20, а на сјеверу локално и до 24 степена Целзијусова.
Након ведрог и сувог јутра, очекује се брз раст дневне температуре која ће бити знатно изнад просјека за ово доба године, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дневна температура ваздуха биће од 15 до 20, на сјеверу локално до 24, а у планинама од 10 степени Целзијусових.
Понегдје ће бити и мале до умјерене облачности.
Дуваће слаб до умјерен југозападни вјетар.