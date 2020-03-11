12/03/2020 | 08:10 | Извор: РТРС

Сунчано и топло, температура до 24 степена

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и веома топло, уз највишу температуру до 20, а на сјеверу локално и до 24 степена Целзијусова.