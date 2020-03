ЕУ продужила санкције Русији

Новинар портала Радија Слободна Европа из Брисела Рикард Јозвијак је на Твитеру написао да је ЕУ продужила забрану издавања виза и замрзавање имовине за 175 руских држављана и проруских бораца у Украјини, као и за 44 правна лица која су, наводно, одговорна за подривање територијалног интегритета Украјине.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine's territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea