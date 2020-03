Влаховић заражен вирусом корона; Клуб прекинуо све активности (ФОТО)

Српски фудбалер позитиван је био на тестирању на вирус, али није имао никакве симптоме.

Како наводи "Виола", Влаховић се налази кући и осјећа се добро.

- Клуб је у процесу предузимања свих потребних процедура изолације у складу са прописима, почевши од идентификације свих људи који су имали контакт са играчем - навео је италијански клуб.

Влаховић је први српски спортиста који је званично заражен вирусом корона.

- Волио бих да кажем свима да не брину јер сам добро. Засигурно знам да неће овај вирус бити тај који ће ме зауставити. Даћу му гол - написао је Влаховић на Инстаграму.

Италијански клуб је званично објавио да су заражени и Патрик Кутроне и Герман Провела, као и физиотерапеут екипе.

Клуб је прекинуо све активности.

Vorrei tranquillizzare tutti dicendo di non preoccuparsi perchè sto bene. Sappiate che non sarà di certo questo virus a fermarmi tanto farò gol anche a lui. I would like to say to everyone not to worry because I'm fine. I certainly know that it won’t be this virus to stop me. I will score it - #Vlahovic #Fiorentina #ForzaViola #ACFFiorentina #DV9 #IoRestoaCasa #CoronaVirus

A post shared by Vlahovic Dusan (@vlahovicdusan) on Mar 13, 2020 at 1:04pm PDT