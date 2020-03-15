16/03/2020 | 07:48 | Извор: СРНА
Данас сунчано и топло
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано и топло, са температуром изнад просјека за ово доба године.
Понегдје на сјевероистоку очекује се мала облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужног, југоисточног и источног смјера, крајем дана југозападни.
Највиша температура ваздуха биће од 12 до 19 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Дринић минус шест, Шипово минус пет, Соколац, Чемерно, Рибник минус четири, Бањалука, Нови Град, Приједор минус три, Добој, Бугојно минус два, Невесиње, Зворник, Сребреница минус један, Бихаћ, Ливно, Сарајево, Тузла, Зеница нула степени, Бијељина, Билећа један, Требиње, Мостар шест степени Целзијусових.