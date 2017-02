Зашто је фебруар најкраћи мјесец у години (ВИДЕО)

У епизоди "It’s Okay To Be Smart" водитељ Џо Хенсон објашњава због чега баш мјесец фебруар има 28 дана (и повремено 29).

Ромул, према легенди један од оснивача Рима, који је владао од 753. до 715. године прије нове ере, имао је пред собом један проблем. Са све већим бројем фестивала, гозби, различитих војних церемонија и религиозних прослава, Ромулу је био потребан календар како би све организовао.

Тако су и Римљани прихватили лунарни календар. Код Римљана је он имао свега десет мјесеци, почињао је мартом, а завршавао се децембром. Проблем са тим је био што је година имала мање 61,25 дана, па су Римљани рачунали Нову годину од пуног мјесеца прије прољећне равнодневице.

Други краљ Рима, Нума Помпилије, промјенио је овај систем. Парни бројеви су представљали лошу срећу, па је Нума уклонио по један дан сваког мјесеца који је имао 30 дана. Он је такође желио да се његов календар подудара са свих 12 лунарних циклуса, што је било 354 дана. Пошто је и то био паран број, Нума је заокружио број дана на 355.

Преостале дане је подијелио на два мјесеца (јануар и фебруар) и поставио их на крај године. Тако је фебруар добио 28 дана, што јесте био паран број, али, пошто је био мјесец посвећен духовном прочишћавању, Римљанима није сметало.

Ниједан од ова два календара се, према већини карактеристика, не поклапа са данашњим.

