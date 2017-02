Русофобија већ погодила нову америчку администрацију

"Или Доналд Трамп није добио потребну независност и њега стога (не без успејха) сатерују у ћошак, или је русофобија већ погодила и нову администрацију, од врха до дна", написао је сенатор на својој страници на Фејсбуку.

Према ријечима руског сенатора, он је од самог почетка сматрао да би било прерано назвати Флина русофилом. Довољно је да се прочита књига која је изашла у јулу прошле године „Бојно поље. Како добити глобални рат против радикалног ислама и његових савезника“ (The Field of Fight. How to Win the Global War against Radical Islam and its Allies) у којој је Русија названа непријатељем САД, истакао је Косачев.

„Међутим, Флин је, за разлику од многих других високопостављених Американаца, ипак био отворен за дијалог, био је у Москви и, како се испоставило, разговарао са нашим амбасадором у Вашингтону“, додаје Косачов.

Али, чак и спремност за дијалог са Русима „грабљивци у Вашингтону сматрају злочиначком идејом“, написао је Косачев. „Протјерати пензионисаног саветника за националну безбиједност због контаката са руским амбасадором (што је нормална дипломатска пракса), то чак није ни параноја већ нешто много горе“, закључио је он.

Мајкл Флин је поднио оставку и признао да Бијелој кући није дао потпуне информације о контактима са амбасадором Русије у Вашингтону Сергејем Кисљаком. Умјесто њега је за вршиоца дужности савјетника предсједника САД за националну безбједност именован генерал у пензији Кит Келог.

Извор: Спутњик