Конашенков: Американци се чуде што патролирамо уз своју границу

Руско Министарство одбране истиче да авиони војске Русије патролирају изнад Црног мора, у близини границе те земље, па је необично што се Американци томе чуде.

"Ако је амерички разарач, као што Пентагон службено тврди, био у `редовној` патроли у близини руске границе, на десетине хиљада миља од своје властите обале, чуди ме што су их изненадили редовни летови наших авиона преко Црног мора", истиче генерал Игор Конашенков, представник Министарства.

Он негира да је било икаквих инцидената који се односе на прелет руских војних авиона у близини америчког разарача у Црном мору.

"Сви наши летови спроведени су или се спроводе кроз неутралне воде Црног мора у складу са међународним правилима и захтјевима безбједности", наводи Конашенков.

Блиски сусрет руских авиона и америчког разарача догодио се, како наводи Пентагон, током НАТО вјежби у Црном мору, које су организоване у Румунији од 1. до 10. фебруара.

У три "инцидента", према тврдњама америчких извора, учествовали су руски "су-24" и противподморнички авион "ил-38".

Наводно, амерички разарач контактирао је све авионе, али Руси нису одговорили.

Извор: СРНА