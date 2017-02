Лидер Хезболаха запријетио нападом на израелски нуклеарни реактор

У изјави за телевизију Хезболаха Ал-Манар, он је сугерисао да Израел размонтира тај реактор или да се суочи с нападом у случају оружаног сукоба с том организацијом, пренели су израелски медији.

Рекао је и да Хезболах има скривено оружје које нису примијетиле израелске обавјештајне службе и да би могао да изненади Израел у случају рата.

- Позивам Израел не само да евакуише резервоар амонијака из Хаифе, већ да такође размонтира нуклеарни реактор Димона. Израелско нуклеарно оружје представља пријетњу читавом региону-ми ћемо га претворити у пријетњу Израелу - рекао је Насралах.

Лидер Хезболаха је означио јучерашњи састанак израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и предсједника САД Доналда Трампа у Бијелој кући "полузваничном објавом смрти мировног процеса", упозоривши да се његова организација не плаши промјене политике САД у региону.

