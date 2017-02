Спорни транспарент окачен на Кип слободе(ФОТО)

Како наводе, фотографија транспарента на Кипу слободе окачена је на интернет и убрзо је постала вирална, док је на Твитеру та порука била у трендинг.

Транспарент је уклоњен, а био је дугачак око шест метара.

Истиче се да је четворо људи умијешано и да није ријеч о некој организованој групи.

Кип слободе у Њујорку је поклон који је Француска дала САД 1886. године.

Америчко Министарство за унутрашњу безбједност објавило је у уторак нове пооштрене наредбе, које представљају почетак шире акције против нелегалних имиграната.

Тиме ће бити обухваћено скоро 11 милиона странаца без докумената.

Извор: Б92

"Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore."#RefugeesWelcome pic.twitter.com/W42UtKA2qW