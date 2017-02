Ринго Стар и Пол Макартни заједно у студију

Ринго Стар и Пол Макартни, два члана легендарних Битлса, састали су се у Старом студију у Лос Анђелесу, изјавио је синоћ чувени британски бубњар.

"Хвала ти матори што си дошао да свираш бас. Волим те. Мир и љубав", навео је Стар на Твитеру гдје је поставио и фотографију на којој су он и Макартни загрљени.

У студију је био гитариста Иглса Џо Волш.

Посљедња сарадња између Макартнија (74) и Стара (76) била је 2010. године на Ринговом албуму "Y Not", у којем је Пол свирао бас у пјесми "Peace Dream" и пјевао "Walk with you".

Ринго Стар тренутно снима нови албум, који је представио као наставак посљедњег "Postcard from Paradise" из 2015. године.

