Британија- Олуја Дорис причинила велику штету (ВИДЕО)

Велики број возова оштећен је од удара крхотина и дрвећа које је јака олуја Дорис чупала из коријена. Због отклањања кварова и поправки на коловозима, данас ће бити повремено заустављен јавни саобраћај.

Осим штете на јавном превозу, хиљаде домаћинстава је остало без струје, а претпоставља се да је јуче струје није имало више од 60.000 грађана.

Поред снажног вјетра, Дорис са Атлантског океана доноси обилну кишу и снијег.

Грађани су током олује пријавили 500 хитних случајева, једна 20-годишња дјевојка је погинула, а већи број становника Велса је пријавио мање повреде због крхотина.

Олуја се праширила и изван Велса, доносећи проблеме на аеродрому у Лондону и Манчестеру који се налазе источно и сјевероисточно од најугроженијих крајева земље.

LIVE Jet2 Boeing 737-800 flight #LS812 also aborted landing at Manchester. Watch live on https://t.co/pvXE9CRKq6 #stormdoris pic.twitter.com/ShVYOBiQyb