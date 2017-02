САД: Камионет улетио у групу младих на паради (ВИДЕО)

Три особе су у критичном стању.

Инцидент се догодио док је бенд у маршу свирао на паради Марди грас у Гулф Шору, а парада је потом прекинута и отказана.

"Бенд тинејџера је марширао рутом којом се одржавала парада када их је с леђа ударило возило, које је такође учествовало у паради", навели су званичници.

Очевици су пренијели медијима да су чули вриштање и видјели како камионет улијеће у групу средњошколаца.

Scene video from Gulf Shores parade Accident. 12 injured and 4 in critical condition. News conference at 3 pm for update. @LOCAL15NEWS pic.twitter.com/Q9sSfl7Kgw