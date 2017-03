Пронађена изгубљена кћерка Мерилин Монро и Џона Кенедија?

Тврдњу гинеколога познате глумице који је прије много година рекао да је Мерилин након два побачаја у јуну 1961. године родила кћерку, могло би да потврди постојање Гладис Бејкер Морис.

Педесеттрогодишња Гледис је покренула судски поступак будући да је највећи део живота провела у увјерењу да је даљи потомак чувене глумице, тачније кћерка њене рођаке Мередит Бејкер.

Ипак, Мередит је у марту 2014. година на самрти признала својој кћерки да је усвојена и да је заправо плод забрањене љубави између Мерилин Монро и Џона Кенедија.

“Рекла ми је да се Мерилин плашила да ће браћа Кенеди убити и њу и дијете ако сазнају за трудноћу, тако да се породила у тајности и убрзо ме након рођења сакрила код ње“, открила је Гледис.

Након што је пронашла документа да је заиста усвојена, Гледис је привела крају поступак доказивања родбинских веза са једним од најинтригантнијих парова у историји.

Уколико ДНК покаже да је заиста кћерка Мерилин Монро и Џона Кенеди, могла би добити 100 милиона долара, колико се процењује богатство чувене глумице које се годишње увећава за невјероватних пет милиона.

Извор: Б92

