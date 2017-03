Пуцњава на колеџу у Француској

Полиција је навела да је нападач упао у школу "Токвил" и отворио ватру, ранивши најмање двоје људи, при чему је један човјек ухапшен, а за другим се трага.

Француска Влада је путем апликације за мобилне телефоне упутила упозорење на терористички напад, а локалне власти у градићу који се налази на око 40 километара од Нице, савјетовале су путем Твитера становништво да не излази из домова.

Блокиран је приступ свим школама у Грасу, а министар унутрашњих послова Француске Бернар Казнев прекинуо је посјету подручју сјеверне Соме због ове пуцњаве, као и писма-бомбе које је раније данас експлодирало у канцеларијама ММФ-а у Паризу.

#BFMTV reports that an unidentified man opened fire aiming at the headmaster of #Tocqueville high school https://t.co/6Md5HhQKcN pic.twitter.com/V82Q7s6iYJ