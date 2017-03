Лондон - Терористички напад у Лондону, затворен парламент, двоје мртвих, више рањених (ФОТО/ВИДЕО)

Рад парламента је прекинут, а полиција је блокирала зграду. Посланицима је забрањено да напусте парламент.

Гардијан наводи да не постоји званична информација о броју рањених у данашњим вишеструким инцидентима у Лондону, али да полиција страхује да је ријеч о двоцифреном броју.

Очевидац је телевизији Скај њуз рекао да је видио тијело у Темзи након што се непознати нападач залетио аутомобилом у пролазнике на Вестминстерском мосту.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ