Затворена Бијела кућа, нађен сумњиви пакет

Како се наводи, сви присутни су евакуисани с мјеста на ком је пакет пронађен, а путеви ка Бијелој кући су затворени.

Једна од новинарки пруситних у Белој кући, на свом налогу на Твитеру објавила је да су новинари "практично закључани у сали за медије".

Засад нема више детаља.

We are literally locked in the press briefing room at the White House. SS has evacuated North Lawn. pic.twitter.com/w6GxnVow52