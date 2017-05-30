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30/05/2017 |  12:24 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Локални пљускови у другој половини седмице

Агрометеоролошки услови углавном ће погодовати извођењу пољопривредних радова, а само ће их у другој половини седмице кратко прекинути локални пљускови, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Киша - Фото: илустрација
КишаФото: илустрација

Падавине у претходном периоду знатно су побољшале залихе влаге у земљишту.

Падавине су углавном биле пљусковитог карактера, а локално је било и непогода праћених градом и појачаним вјетром које су причиниле штету на пољопривредним културама.

Извор: Срна