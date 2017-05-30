Локални пљускови у другој половини седмице

Агрометеоролошки услови углавном ће погодовати извођењу пољопривредних радова, а само ће их у другој половини седмице кратко прекинути локални пљускови, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.