30/05/2017 | 12:24 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Локални пљускови у другој половини седмице
Агрометеоролошки услови углавном ће погодовати извођењу пољопривредних радова, а само ће их у другој половини седмице кратко прекинути локални пљускови, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Падавине у претходном периоду знатно су побољшале залихе влаге у земљишту.
Падавине су углавном биле пљусковитог карактера, а локално је било и непогода праћених градом и појачаним вјетром које су причиниле штету на пољопривредним културама.
Извор: Срна