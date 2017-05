Руски званичници се вјероватно смију Америци

- Руски званичници се вјероватно смију Сједињеним Америчким Државама и због тога како су патетични изговори демократа због пораза на изборима освојили лажне медије, написао је Трамп на свом налогу на Твитеру.

Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News.