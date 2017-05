Научници открили ултрајак антибиотик против супербактерије

Њихова нова верзија ванкомицина означена је као веома јака и чини се да ће бити више хиљада пута снажнија од старог лијека, наведено је у стручном часопису Анали америчке академије наука (Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS).

Како је наведено, антибиотик дјелује против бактерија на три различита начина.

Међутим, Би-Би-Си преноси да антибиотик тек треба да буде тестиран на животињама и људима.

Научници се надају да ће антибиотик бити спреман за употребу за пет година ако прође додатна тестирања.

Извор: Агенције