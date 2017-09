Трампов цртеж на аукцији (ФОТО)

Приказ чувеног небодера на папиру А4 формата Трамп је нацртао црним маркером 1995. године за добротворну аукцију на Флориди у вријеме док је његово имање Мар-а-Лаго било отворено као приватни клуб, саопштила је аукцијска кућа Џулијен.

Џулијен наводи да је цртеж са Трамповим потписом први пут продат за мање од 100 долара, а да се његова вриједност сада процјењује на између 8.000 и 12.000 долара.

