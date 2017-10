Хаос у Лас Вегасу: Пуцњава, има мртвих и рањених (ВИДЕО)

Најмање двије особе су убијене, а 24 повријећене у пуцњави у Лас Вегасу, изјавио је портпарол локалне болнице, а полиција истражује извјештаје о наоружаном нападачу у граду.

Први извјештаји о пуцњави стигли су из казина "Мандалеј беј".

Један корисник "Твитера" написао је да је читав хотел са казином затворен, а други да се нападач налази на 32. спрату након што је пуцао на двојицу чувара.

Порптапрол локалне болнице рекао је да се 14 рањених особа налази у тешком стању.

У овом тренутку није познато да ли је осумњичени убијен или повријеђен.

На видео-снимцима објављеним на интернету чује се звук који подсјећа на пуцњаву из аутоматског оружја док људи у паници бјеже са концерта.

Очевици су чули пуцњаву у казину хотела, гдје припадници специјалне полицијске јединице трагају за нападачем, извијестили су раније Си-Ен-Ен и "Њујорк тајмс".

Саобраћај на Међународном аеродрому "Макаран" у Лас Вегасу обустављен је послије извјештаја о пуцњави.

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T