Добитник Нобелове награде за књижевност биће познат у четвртак

Шведска академија ће у четвртак саопштити име добитника Нобелове награде за књижевност, коју је прошле године освојио амерички музичар Боб Дилан, саопштено је данас у Стокхолму.

"Шведска академија ће у четвртак, 5. октобра у 13.00 по локалном времену саопштити име добитника", наводи се у кратком саопштењу. Данас ће бити саопштено име добитника Нобелове награде за медицину, чиме се се отвара "сезона" додјеле ових престижних свјетских признања.

Ове године сваки лауреат ће из Нобеловог фонда добити девет милиона шведских круна, односно близу милион евра. Износ ће подијелити ако буде више лауреата у једној дисциплини.

Извор: Независне