Ко су фаворити за Златни глобус?

У Лос Анђелесу ће касно вечерас бити одржана 75. додјела америчке филмске награде Златни глобус, а фаворити су ове године остварења "The Post" i "The Shape of Water".

Филм "The Shape of Water" мексичког редитеља Гиљерма дел Тороа фаворит је са седам номинација. Слиједи остварење "Тhе Post" о објављивању повјерљивих докумената од Вијетнамском рату.

Глумци Гери Одлман у услози Винстона Черчила и млади глумац француског поријекла Тимоти Шаламе у филму "Call me by your name" фаворити су за награду, а према најавама, Златни глобус за најбољу глумицу могле би да добију Сели Хоукинс или Френсис Мекдорманд.

Телевизијска мини-серија "Big little lies" о злостављању жена, која се емитује на телевизији ХБО, могла би да добије награду за најбољу мини-серију.

Церемонију додјеле ће уживо преносити Ен-Би-Си, награде ће уручивати прошлогодишњи добитници, међу којима су Изабел Ипер, Ширли Меклејн, Рики Мартин и Шерон Стоун.

Позната америчка телевизијска водитељка и продуценткиња Опра Винфри добиће награду "Сесил Б. Де Мил" која се традиционално уручује на додјели награда Златни глобус.

Златни глобус, америчка филмска награда коју од 1944. године додјељује Холивудско удружење страних новинара, показатељ је који ће филмови бити награђени престижним Оскаром. Додјела Оскара заказана је за 4. март.

Водитељ Сет Мејерс изјавио је да ће током вечери у центру пажње бити сексуални скандал без преседана који потреса Холивуд од октобра 2017. године.

- Постоје људи који су очигледно прешли преко црвене линије и то би требало да буде као нешто позитивно да их исмијавамо током вечери - рекао је хумориста за Њујорк Тајмс.

Очекује се да ће током вечери бити поменут холивудски продуцент Харви Вајнстин којег више од 100 жена оптужује за сексуално узнемиравање и силовање. У јеку тог скандала, многе друге холивудске личности оптужене су за сексуално узнемирање, међу којима глумци Кевин Спејси, Дастин Хофман и Џефри Тамбор, као и продуценти и редитељи Брет Ратнер и Џон Лејсетер.

Многе глумице, међу којима Џесика Честејн и Рис Витерспун, обећале су да ће на церемонију доћи у црном како би одале признање жртвама сексуалног злостављања. Двејн Џонсон је најавио да ће се томе прикључити.

