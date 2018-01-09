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09/01/2018 |  16:35 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Македонија: Заплијењено 150 килограма наркотика

Македонска полиција пронашла је током претреса куће и помоћних просторија двојице осумњичених у Арачинову, надомак Скопља, око 150 килограма разноврсног материјала за који се претпоставља да представља дрогу, саопштено је данас из скопског Основног јавног тужилаштва.
Полиција - Фото: илустрација
ПолицијаФото: илустрација

Према налогу надлежног јавног тужиоца, пронађена материја предата је на вештаћење у Министарство унутрашњих послова.

Општина Арачиново налази се сјевеористочно од Скопља, а већинско становништво, више од 90 одсто, припада албанској заједници.

Извор: СРНА