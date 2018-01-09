Хвала што сте Дан Републике славили с нама; Погледајте фотографије које сте нам слали

Величанствену атмосферу из Бањалуке, као и широм Српске, могли сте пратити у нашем телевизијском програму и на порталу.

И ви сте учествовали у дочаравању свечаног амбијента из ваших средина слањем фотографија на наш портал.

Добили смо много фотографија на којима су истакнуте заставе Српске и које одишу празничном атмосфером.

Хвала вам што сте с нама сарађивали и на овај начин увеличали овај наш велики и посебни празник.

Ваше фотографије можете погледати у галерији!