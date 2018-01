Судија шутнуо играча, па му дао црвени картон

У центру пажње, за рубрику вјеровали или не, се нашао главни судија меча Тони Шапрон. Килијан Мбапе је водио контру, улазио у казнени простор, а двојица дефанзиваца домаћих Лима и Дијего Карлос су трчали са центра у покушају да помогну саиграчима.

У том трку је један од њих докачио арбитра који је својим кретањем ушао у путању играчима Нанта, а док је лежао на земљи судија је шутнуо Карлоса, а затим му показао други жути, односно црвени картон и послао га у свлачионицу.

Нико на стадиону није могао да вјерује шта се дешава, покушали су да разговарају са арбитром Шапроном, али он није имао намјеру да промјени мишљење. Ово је снимак који ће дефинитивно прегледати у ФС Француске, тако да ће се са пажњом пратити одлука коју буду донијели. Шта год да се догоди, овај арбитар је доспио у центар пажње.

Извор: Независне

The main referee of the game Nantes - PSG, Tony Chapron, sent off the Brazilian Diego Carlos. The reason, the defender knocked down Chapron in the middle of the one race on the field. Who is right? pic.twitter.com/CN1AykGtJr