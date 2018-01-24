Савановић сутра на Светосавском балу у Бањалуци

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић сутра ће у Бањалуци присуствовати трећем Светосавском балу.

Савановић ће Светосавском балу присуствовати у 19.00 часова у Културном центру Бански двор, најављено је из ресорног министарства.

Миленко Дулић, предсједник Управног одбора Културно-умјетничког друштва "Свети Сава", које је организатор Светосавског бала, раније је рекао Срни да ће у програму учествовати и КУД "Веселин Маслеша", Плесни студио "Болеро", пјевачка група "Звуци с камена" из Новог Сада, те солисти Маја Татић, Валентина Милекић, Марко Цвијић, Бојан Чикић и Борко Милошевић.

Извор: СРНА