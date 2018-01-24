Грујичић боравио у службеној посјети патријарху Иринеју

Патријарх Иринеј пружио је пуну подршку начелнику Сребренице у његовом раду, те изразио задовољство постигнутим резултатима у првој години мандата начелника Грујичића, осврћући се на инфраструктурне пројекте, обнову и суживот свих грађана у Сребреници.

Н.Петровић/РТРС