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24/01/2018 |  18:39 ⇒ 20:21 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Грујичић боравио у службеној посјети патријарху Иринеју

Начелник општине Сребреница Младен Грујичић боравио је данас у службеној посјети Његовој Светости патријарху српском господину Иринеју.
Начелник Грујичић боравио у службеној посјети Његовој Светости Патријарху српксом г. Иринеју - Фото: РТРС
Начелник Грујичић боравио у службеној посјети Његовој Светости Патријарху српксом г. ИринејуФото: РТРС

Патријарх Иринеј пружио је пуну подршку начелнику Сребренице у његовом раду, те изразио задовољство постигнутим резултатима у првој години мандата начелника Грујичића, осврћући се на инфраструктурне пројекте, обнову и суживот свих грађана у Сребреници.

Н.Петровић/РТРС