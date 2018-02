Фотографије спектакла на небу затрпале друштвене мреже

Није случај као са помрачењем Сунца, али је у неким градовима, попут Пекинга, било окупљања како би се посматрао овај феномен.

Осим што је дошло до потпуног помрачења Мјесеца, ову појаву пратио је и "плави мјесец", али и супермјесец.

Blue Moon & Blood Moon

At the same time occurred after 150

Years#BlueMoon #BloodMoon #SuperBlueBloodMoon #moon pic.twitter.com/xPlN3TTGmk