Техно великан Јорис Ворн на Егзит фестивалу 84 на Јахорини

Холандски суперстар ди џеј већ се годинама налази у самом врху свјетске сцене, наступајући као хедлајнер највећих свјетских фестивала и мегаклубова на Ибици.

Један је од ријетких који ужива привилегију да је резидент не једног, већ чак два од три најпопуларнија клуба на чувеном шпанском острву, Amnesia i Ushaia! Уз неколицину колега, дефинисао је савремену техно сцену и помогао да се Амстердам претвори у данашњи епицентар електронске музике.

Ворн се налази у самом епицентру холандске електронске музичке сцене. Његов израз спаја модерну умјетност и технологије којом влада са лакоћом. Посљедњи албум "Nobody Knows", америчка Билборд листа прогласила је за најбољи електронски албум 2014. године, док је његов последњи ЕП "I Ran The Zoo" објављен 2017. критика подигла у звијезде.

Још 2003. године освојио награду за таленат године у својој земљи, да би одмах потом његова популарност експлодирала уз траку "Инцидент", која се тог љета вртила у свим клубовима од The Sub Club do Circo Loco, који су у сетовима пуштали Carl Cox, Derrick May i Laurent Garnier.

Свој статус додатно је закуцао 2009. хитом Sweep The Floor, који је исте године проглашен за химну Ибице. Поред фантастичних тецхно и хоусе сетова, Јорис Ворн је и власник двије етикете, Rejected и Green, а као продуцент и ди џеј освојио је поштовање свих колега из музичке индустрије, жарећи и палећи на наступима широм свијета.

Њему ће се на Фестивалу 84. који ће од 15. до 18. марта бити одржан на олимпијској Јахорини у организацији Егзит тима, придружити прослављени интернационални, регионални и домаћи извођачи као што су, Сигма, Asian Dub Foundation, Умек, Burak Yeter, Filatov & Karas, Mahmut Orhan, Patrice Baumel, After Affair, Bad Copy, Forest People, Frankie, Kontra & Indigo, Helem Nejse, Младен Томић b2b Синиша Тамамовић, Van Gogh, A Skitzo, Billain, Black Acid b2b Vanyano, DJ Soul, Forest People, Форнива b2b Андреј Јелић, G.Edd b2b Fedja Knajdl, Merakoon, Mr. Mehikano, Said5, Soole b2b Robert S, Woodie, Worda, Zli Jay и многи други!

Једнодневне улазнице по промо цијени само 24 сата!

Изузетно ограничен број дневних улазница за Фестивал 84 са 50 одсто попуста, по поклон цијени од свега 19 КМ, биће доступан само 24 часа или до истека залиха у сриједу, 7. фебруара, након чега ће цијена дневних улазница бити виша.

Дневна улазница, поред приступа свим зонама фестивала за купљен дан, омогућава и приступ журкама загријевања 15. марта и званичној журки за затварање скијашке сезоне на Јахорини 18. марта. У продаји је и дводневни комплет улазница за Фестивал 84 по цијени са 50 одсто попуста од 39 КМ.

На сајту званичне Егзитове туристичке организације exittrip.org доступна је и ограничена количина промотивних пакета са улазницом за Фестивал 84, те дводневним ски пасом и смјештајем по цијени већ од 79 евра, али и специјално скројени туристички пакети за остале фестивале у организацији Егзит тима.

Након што је Егзит љето љубави 2017. године било највећи фестивалски подухват на овим просторима, обухвативши Sea Dance на Јазу, Revolution у Темишвару, Sea Star у Умагу и свакако централни Егзит фестивал у Новом Саду, нови пројекат Егзит Фридом у 2018. биће још већи јер му се придружује и пети члан - Фестивал 84! Програм фестивала се креира по формули два плус два коришћеној и за изразито успјешни Sea Star festival у Умагу.

Тако ће први дан фестивала имати вечерњу журку загријевања, а наредна два биће отворена у пуном капацитету и у току дана на ски стази и током ноћи у монтажном објекту на теренима испред Хотела Бистрица, али и на другим затвореним локацијама. Последњи дан биће резервисан за журку затварања, са којом ће уједно и званично бити затворена зимска сезона у Олимпијском центру Јахорина.