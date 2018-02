Ово је десет најбољих романтичних комедија

Два основна критерију којима су се руководили приликом избора била су: да у њима заиста постоји љубавна романса и да су комедије заиста смијешне.

Иако овакви избори никада на могу бити баш свима по вољи, представљамо вам првих 10 набољих "ром-ком" филмова са листе:

1. Кад је Хари срео Сали / When Harry Met Sally (1989.)

2. Откачена плавуша / Clueless (1995.)

3. Дневник Бриџит Џоунс / Bridget Jones's Diary (2001.)

4. Празник у Риму / Roman Holiday (1953.)

5. Ја у љубав верујем / Notting Hill (1999.)

6. Принцеза невјеста / The Princess Bride (1987.)

7. Стигла вам је пошта / You've Got Mail (1998.)

8. Много буке ни око чега / Much Ado About Nothing (1993.)

9. Сабрина / Sabrina (1995.)

10. Моја велика мрсна православна свадба / My Big Fat Greek Wedding (2002.)

Извор: Б92