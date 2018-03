Јапан: Људи ће у будућности цртати телепатијом (ВИДЕО)

Тим научника са Универзитета Кјото, у сарадњи са више научних установа, објавио је резултате истраживања на научној платформи "biorxiv". Ријеч је о дометима истраживања о кориштењу вјештачке интелигенције за декодирање мисли.

Помоћу функционалне магнетне резонанце мозга, компјутери још од 2011. године репродукују одређене слике које особе виде или замишљају.

Све до сада, та репродукција била је врло ограничена: или на једноставне бинарне слике попут бијелих и црних слова и једноставних геометријских облика или на компјутерско "погађање" слика на основу већ припремљених категорија понуђених компјутеру, попут птице или човјека.

Али, научници из Кјота развили су нову технику декодирања мождане активности.

Ова техника омогућава да компјутери декодирају много компликованије слике које могу имати вишеструке слојеве боје и структуре, попут слике птице и човјека са каубојским шеширом.

Могуће примјене ове револуционарне технологије визуелизације су огромне.

Помоћу ње, људи би могли цртати или стварати умјетност замишљањем. Компјутери би могли "да снимају" снове, као и халуцинације психички обољелих пацијената.

"Суочавање" компјутера и мозга могло би једног дана да омогући комуникацију сликама или мислима. Другим ријечима - телепатију.

Deep image reconstruction: Natural images (seen images), GIF version



Left: Seen images

Right: Images reconstructed from brain activity (being optimized) pic.twitter.com/YY0ZDxi7T5