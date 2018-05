Авион изненада нестао с радара, нико не зна гдје је

Како се наводи, неидентификована летјелица нестала је тачно изнад планине Балд.

Полиције Вермонта и Бенингтона спроводе истрагу, али за сада нема званичних информација. Према локалној ТВ мрежи WТЕN, претрага терена, због мрака, је веома отежана.

За сада такође, није познато ни колико је путника било у авиону који је изненада нестао с радара, нити којег је типа, као ни одакле је.

Агенције преносе да је за сада једино познато да су се у претрагу терена, због евентуалног пада авиона, укључиле све надлежне службе.

