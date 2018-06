Земљотрес у Јапану, погинуле три особе (ВИДЕО)

Земљотрес магнитуде 6,1 степен погодио је град у вријеме јутарњих гужви што је довело до обуставље жељезничког саобраћаја.

У потресу су оштећени објекти и цјевоводи због којих у неким дијеловима града дошло до изливања воде по улицама.

This 5,9M earthquake quite scary and makes panic especially when youre still sleeping. #osaka #kyoto #nara #earthquake #japan #Gempa pic.twitter.com/2PhbflQbhh