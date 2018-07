Састанак Путина и Трампа у Хелсинкију

Уочи састанка Трамп је рекао да нема велика очекивања од сусрета са Путином, али и да ће из тога "можда нешто добро произаћи".

Нагласио је и да ће као тему поменути 12 Руса који су осумњичени за хакерске упаде током избора у САД 2016. године, али да није размишљао о томе да пита о њиховој депортацији.

Русија негира оптужбе о умијешаности у изборе у САД. Раније је најављено да ће Путин и Трамп разговарати о Украјини, Сирији, ситуацији на Блиском Истоку и денуклеаризацији.

Амерички предсједники Доналд Трамп написао је, уочи састанка са Путиним, на "Твитеру" да односи САД и Русије никада нису били гори.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!