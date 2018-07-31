01/08/2018 | 13:25 | Аутор: РТРС
Цвијановићева вечерас на обиљежавању славе Мркоњић Града
Предсједник Владе Републике Српске Жељка Цвијановић присуствоваће вечерас обиљежавању крсне славе општине Мркоњић Град - Светог пророка Илије и Дана 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.
Поводом обиљежавање Светог пророка Илије, крсне славе општине Мркоњић Град и Дана 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде, у Капели Светог апостола Марка у Мркоњићу Граду данас је служен парастос за погинуле борце одбрамбено-отаџбинског рата и положено цвијеће на спомен-обиљежје масовне гробнице на градском православном гробљу.
Славске свечаности и ломљење славског колача почеће у 20.00 часова на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића.