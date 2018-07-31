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01/08/2018 |  13:25 | Аутор: РТРС

Цвијановићева вечерас на обиљежавању славе Мркоњић Града

Предсједник Владе Републике Српске Жељка Цвијановић присуствоваће вечерас обиљежавању крсне славе општине Мркоњић Град - Светог пророка Илије и Дана 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске.
Жељка Цвијановић (Фото: vijesti.ba) -
Жељка Цвијановић (Фото: vijesti.ba)

Поводом обиљежавање Светог пророка Илије, крсне славе општине Мркоњић Град и Дана 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде, у Капели Светог апостола Марка у Мркоњићу Граду данас је служен парастос за погинуле борце одбрамбено-отаџбинског рата и положено цвијеће на спомен-обиљежје масовне гробнице на градском православном гробљу.

Славске свечаности и ломљење славског колача почеће у 20.00 часова на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића.