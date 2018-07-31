Цвијановићева вечерас на обиљежавању славе Мркоњић Града

Поводом обиљежавање Светог пророка Илије, крсне славе општине Мркоњић Град и Дана 11. мркоњићке лаке пјешадијске бригаде, у Капели Светог апостола Марка у Мркоњићу Граду данас је служен парастос за погинуле борце одбрамбено-отаџбинског рата и положено цвијеће на спомен-обиљежје масовне гробнице на градском православном гробљу.

Славске свечаности и ломљење славског колача почеће у 20.00 часова на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића.