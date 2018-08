Експлозија на ауто-путу у Болоњи

Према првим информацијама, неколико особа је повријеђено у инциденту. Наводно, експлодирала је цистерна са горивом.

Због инцидента на ауто-путу, дошло је до експлозије, што је довело до пожара, саопштила је болоњска полоиција. Локални медији јављају да је на мјесту пожара ватрогасна екипа која се бори са ватреном стихијом, као и екипа Хитне помоћи, док хеликоптери надлијећу то подручје.

Аеродром у Болоњи обавијестио је путнике да се експлозија догодила на ауто-путу и да аеродром није угрожен, као и да се летови одвијају по плану.

Друштвене мреже преплављене су снимцима експлозије.

