Ко је крив за трагедију у Италији? Министар саобраћаја тражи оставке

Како пише “Вашингтон пост“, несрећа у Ђенови покренула је лавину питања у земљи славној по својој љепоти коју годинама прати економска стагнација.

Да подсјетимо, италијански медији преносе да је погинуло најмање 35 особа, међу њима троје дјеце.

Како је број жртава растао, а страхује се да ће их бити још, званичници су позивали на хитну истрагу о томе како је мост који је постављен прије пет деценија одједном пао, претварајући једну од најважнијих саобраћајних дионица у катастрофу која је личила на сцене као послије земљотреса.

“Овакве трагедије не треба и не би смјело да се догађају у цивилној земљи. Они који ће се сматрати одговорним мораће да плате до посљедњег цента. Не би требало да је могуће имати овакве слике у земљи као што је Италија“, рекао је италијански министар саобраћаја Данило Тонинели за телевизију ТГ1.

Како преноси “Вашингтон пост“, надвожњак је пао у периоду када су највеће гужве љетне сезоне.

Један италијански званичник рекао је за агенцију АНСА са је између 30 и 35 аутомобила било на надвожњаку када се срушио. На неколико снимака забиљежен је и тренутак урушавања.

“Видио сам смрт. Моја жена је викнула да се зауставим. Да нисам - сада бих био мртав“, рекао је Андреа Рескуњо који је избјегао провалију.

