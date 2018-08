Трамп жестоко извријеђао црногорског премијера

Она у својој књизи „Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House“ наводи да је свом бившем шефу поставила питање након што се појавио видео на којем је одгурнуо Марковића.

„Питала сам га: ’Наступили сте мало агресивно. Зашто сте то урадили?‘“, пише у књизи Њуманове, преноси „Хил“.

„О, он је само крештава пропала куч*а“, одговорио је Трамп, наводи Њуманова.

Књига је објављена јуче, а посвећена је периоду који је ауторка провела у Трамповој администрацији. Отпуштена је у децембру 2017. године.

Спутњик