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24/09/2018 |  07:53 ⇒ 12:06 | Аутор: СРНА

Цвијановићева посјетила ОШ "Бранко Радичевић", за проширење више од милион КМ (ФОТО)

Предсједник Владе Републике Српске Жељка Цвијановић посјетила је Основну школу "Бранко Радичевић" у Бањалуци.
Жељка Цвијановић у ОШ "Бранко Радичевић" - Фото: РТРС
Жељка Цвијановић у ОШ "Бранко Радичевић"Фото: РТРС

У ОШ "Бранко Радичевић" данас је почела доградња осам учионица. На овај начин, највећа бањалучка основна школа ће добити оптималне услове за организацију наставе у двије смјене. Ову школу похађа 1.782 ученика који су распоређени у 69 одјељења и тренутно похађају наставу у три смјене.

Жељка Цвијановић, школа "Бранко Радичевић"

Почетку радова присуствовао је и градоначелник Бањалуке Игор Радојичић.

Доградњом девет учионица биће ријешен дугогодишњи проблем школе на Старчевици.

Почетак реализације овог пројекта најављен је почетком септембра након што су министар просвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић и директор предузећа "Грађење" са Пала Зоран Попић потписали уговор о доградњи школе.

Малешевић је тада рекао да вриједност радова износи 1,3 милиона КМ.