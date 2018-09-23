Цвијановићева посјетила ОШ "Бранко Радичевић", за проширење више од милион КМ (ФОТО)

У ОШ "Бранко Радичевић" данас је почела доградња осам учионица. На овај начин, највећа бањалучка основна школа ће добити оптималне услове за организацију наставе у двије смјене. Ову школу похађа 1.782 ученика који су распоређени у 69 одјељења и тренутно похађају наставу у три смјене.

Почетку радова присуствовао је и градоначелник Бањалуке Игор Радојичић.

Доградњом девет учионица биће ријешен дугогодишњи проблем школе на Старчевици.

Почетак реализације овог пројекта најављен је почетком септембра након што су министар просвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић и директор предузећа "Грађење" са Пала Зоран Попић потписали уговор о доградњи школе.

Малешевић је тада рекао да вриједност радова износи 1,3 милиона КМ.