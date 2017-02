Ежени Бушар испунила обећање: Због опкладе на састанак "на слијепо" (ВИДЕО)

Она је изгубила опкладу па је на састанак "на слијепо" извела непознатог младића, који ју је контактирао на Твитеру.

Бушарова је послије великог вођства Атланте у Супербоулу поставила "твит" у коме је била убијеђена да зна побједника.

Међутим, јавио се један њен обожавалац, који је понудио излазак ако Њу Ингланд тријумфује.

Tennis star @geniebouchard makes good on Super Bowl bet by flying a lucky fan to NYC for a date at @barclayscenter! https://t.co/EAMQx9orw0