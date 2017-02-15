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16/02/2017 |  14:39 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Суђење Оливеру Ивановићу враћено на почетак

Адвокат Небојша Влајић потврдио је за РТС да је поништена пресуда лидеру СДП-а Оливеру Ивановићу којом је осуђен на девет година затвора.
Оливер Ивановић - Фото: ТАНЈУГ
Оливер ИвановићФото: ТАНЈУГ

Апелациони суд у Приштини је, истовремено, потврдио ослобађајућу пресуду Ивановићу за убиство Албанаца у сјеверном дијелу Митровице у фебруару 2000. године.

Одлуку о томе да ли ће Ивановић остати и даље у притвору или ће бити пуштен на слободу, донијеће Основни суд у Митровици.

Извор: РТС