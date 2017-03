Харден први у историји НБА лиге! (ВИДЕО)

Харден је до тог подвига стигао са 24 поена и 13 асистенција у поразу Хјустон Рокитса од Голден Стејт Вориорса 113:106.

"Брада" је имао и 11 скокова, али и шест изгубљених лопти, те је погодио свега пет од 20 шутева из игре (1/9 тројке).

Хардену је ово био 20. трипл-дабл у сезони, а просјечно биљежи 29,4 поена, 11,3 асистенција и осам скокова по наступу. Један је од главних кандидата за МВП признање.

James Harden becomes the 1st player in NBA history to score and assist on 2,000 points each in a season.