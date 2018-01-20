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Rukomet EP 2018.
21/01/2018 |  08:13 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Додик и Цвијановићева са делегацијом кинеског Тјенђина

Предсједник Републике Српске Милорад Додик разговараће данас у Бањалуци са замјеником градоначелника кинеског града Тјенђин Џаом Хаисаном, а потом ће отворити Конфуцијев институт при Бањалучком универзитету.
ФПН Бањалука - Конфучијев институт - Фото: СРНА
ФПН Бањалука - Конфучијев институтФото: СРНА

Састанку ће присустовати и премијерка Жељка Цвијановић.

Делегација Владе Републике Српске, коју ће предводити потпредсједник Антон Касиповић, разговараће са делегацијом кинеског града Тјенђин, коју предводи замјеник градоначелника Џао Хаисан.