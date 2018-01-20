21/01/2018 | 08:13 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Додик и Цвијановићева са делегацијом кинеског Тјенђина
Предсједник Републике Српске Милорад Додик разговараће данас у Бањалуци са замјеником градоначелника кинеског града Тјенђин Џаом Хаисаном, а потом ће отворити Конфуцијев институт при Бањалучком универзитету.
Састанку ће присустовати и премијерка Жељка Цвијановић.
Делегација Владе Републике Српске, коју ће предводити потпредсједник Антон Касиповић, разговараће са делегацијом кинеског града Тјенђин, коју предводи замјеник градоначелника Џао Хаисан.