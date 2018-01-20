Додик и Цвијановићева са делегацијом кинеског Тјенђина

Предсједник Републике Српске Милорад Додик разговараће данас у Бањалуци са замјеником градоначелника кинеског града Тјенђин Џаом Хаисаном, а потом ће отворити Конфуцијев институт при Бањалучком универзитету.