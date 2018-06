Трамп и Ким потписали историјски документ (ФОТО/ВИДЕО)

Трамп и Ким Џонг Ун потписали су заједнички документ. Сјевернокорејски лидер је изјавио на церемонији потписивања да је састанак који је одржан у Сингапуру био историјски.

- Ким Џонг Ун и ја само развили специјалну везу. Била ми је част да будем с тобом - рекао је Трамп Киму и најавио да ће процес денуклеаризације почети веома брзо.

- Ми започињемо овај процес брзо, веома, веома брзо. Апсолутно - поручио је амерички предсједник.

Трам је изјавио да је потписан "детаљан" документ.

- Одлучили смо да оставимо прошлост иза себе потписујући историјски документ - рекао је он.

Ким је рекао да ће свијет видјети велике промјене.

Док су стајали испред застава двије земље, Трамп и Ким су се и посљедњи пут руковали у Сингапуру

Трамп је изјавио да је спреман да позове Кима у Вашингтон.

На крају церемоније потписивања Ким и Трамп су захвалили један другоме на успјешном састанку.

Састанак америчког предсједника и сјевернокорејског лидера почео је руковањем, а затим се сјевернокорејски лидер обратио предсједнику САД на енглеском и то ријечима: "Драго ми је да се упознајемо, предсједниче".

Trump and Kim walk and talk after lunch. Trump says they’re signing something. pic.twitter.com/TVOlMCxjDf — Jim Acosta (@Acosta) June 12, 2018

Након сусрета "очи у очи" који је, како Бијела кућа наводи, трајао 38 минута, Ким и Трамп наставили су састанке двије делегације.

Одржан је и радни ручак, након којег су двојица лидера прошетали.

JUST IN: Trump tells the press the #TrumpKimSummit is "going great. A really fantastic meeting. A lot of progress. Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good." https://t.co/zGu5JABF6N pic.twitter.com/3OVF1UV6FG

— CNN International (@cnni) June 12, 2018